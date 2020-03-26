Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество
В Ростове-на-Дону директор одной из местных компаний попал на скамью подсудимых по подозрению в мошенничестве.
Строительная фирма зарегистрирована в Первомайском районе города. Глава компании заключил несколько выгодных, по его мнению, контрактов по капитальному ремонту нескольких объектов в Крыму и Севастополе.
- Подозреваемый работы по контракту не выполнил и украл 3,7 миллиона рублей. Деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
В настоящее время, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU