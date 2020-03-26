Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество

26 Март 2020 2020-03-26T08:37:52+03:00

В Ростове будут судить директора строительной фирмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Его фирма не выполнила условия контракта и присвоила 3,7 миллиона рублей

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В Ростове-на-Дону директор одной из местных компаний попал на скамью подсудимых по подозрению в мошенничестве.

Строительная фирма зарегистрирована в Первомайском районе города. Глава компании заключил несколько выгодных, по его мнению, контрактов по капитальному ремонту нескольких объектов в Крыму и Севастополе.

- Подозреваемый работы по контракту не выполнил и украл 3,7 миллиона рублей. Деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU