2020-03-26T08:37:52+03:00
Происшествия

Директора ростовской компании будут судить за крупное мошенничество

Его фирма не выполнила условия контракта и присвоила 3,7 миллиона рублей
Виктория Никитина
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В Ростове будут судить директора строительной фирмыВ Ростове будут судить директора строительной фирмыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Ростове-на-Дону директор одной из местных компаний попал на скамью подсудимых по подозрению в мошенничестве.

Строительная фирма зарегистрирована в Первомайском районе города. Глава компании заключил несколько выгодных, по его мнению, контрактов по капитальному ремонту нескольких объектов в Крыму и Севастополе.

- Подозреваемый работы по контракту не выполнил и украл 3,7 миллиона рублей. Деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В настоящее время, что по факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас все материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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