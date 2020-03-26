Ростовчанка Полина Диброва пожаловалась на срыв двух поездок в Дубай

26 Март 2020 2020-03-26T09:01:52+03:00

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Ростовская модель Полина Диброва посетовала на то, что ей никак не удается попасть в Дубай в этом году.

Она выложила в своем аккаунте Инстаграм фото, где она запечатлена в фиолетовом купальнике на надувном матрасе, плавая в бассейне. Девушка рассказала о том, что ей уже пришлось отменить две поездки в Дубай, а в сложившейся ситуации с коронавирусом она еще несколько месяцев не увидит моря.

-В первый раз мы не полетели из-за ухудшения самочувствия мужа Дмитрия и необходимости посетить фестиваль Виктории Лопыревой. Во второй раз - из-за отдыха с подругой, - написала Полина Диброва.

Модель также добавила, что у нее есть новые бикини, но показать их, к сожалению, негде. Диброва написала, что за время ограничений попробует сохранить свою фигуру в форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU