2020-03-26T09:01:52+03:00
Общество

Ростовчанка Полина Диброва пожаловалась на срыв двух поездок в Дубай

Девушке не терпится похвастаться новыми купальниками
Виктория Никитина
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Ростовчанка Полина Диброва посетовала на отмену поездок в Дубай. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмРостовчанка Полина Диброва посетовала на отмену поездок в Дубай. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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Ростовская модель Полина Диброва посетовала на то, что ей никак не удается попасть в Дубай в этом году.

Она выложила в своем аккаунте Инстаграм фото, где она запечатлена в фиолетовом купальнике на надувном матрасе, плавая в бассейне. Девушка рассказала о том, что ей уже пришлось отменить две поездки в Дубай, а в сложившейся ситуации с коронавирусом она еще несколько месяцев не увидит моря.

-В первый раз мы не полетели из-за ухудшения самочувствия мужа Дмитрия и необходимости посетить фестиваль Виктории Лопыревой. Во второй раз - из-за отдыха с подругой, - написала Полина Диброва.

Модель также добавила, что у нее есть новые бикини, но показать их, к сожалению, негде. Диброва написала, что за время ограничений попробует сохранить свою фигуру в форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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