В Ростове проведут озеленение берегов реки Темерник

26 Март 2020 2020-03-26T20:46:46+03:00

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На берегах реки Темерник до конца 2020 года появятся более двух тысяч деревьев и около тысячи кустарников.

Это озеленение будет компенсацией взамен вырубленной растительности в рамках мероприятий по реабилитации ростовской реки. На данный момент уже высажено более 500 деревьев на участке сформированного русла реки. Озеленение будет идти не только там, где была снесена растительность, но и в тех местах, где город особенно остро нуждается в деревьях. На данный момент это улица Орбитальная, район церкви Сурб-Хач и другие.

- При разработке дендропроекта были максимально учтены все возможности для сохранения зелёных насаждений. В итоге сохранено 389 деревьев и 3359 кустарников, - рассказала Наталья Ковтун.

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И предложил установить жесткие требования по компенсационной высадке.

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ИСТОЧНИК KP.RU