Рецидивиста из Ростова поймали после кражи дорогостоящих стройматериалов

26 Март 2020 2020-03-26T21:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно 19-летний местный житель ночью пробрался в бытовой вагончик на участке садового товарищества и похитил оттуда дорогостоящие строительные материалы. Общая сумма нанесенного ущерба составила 86 тысяч рублей.

Хозяин обнаружил пропажу и незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Его доставили в местный отдел полиции. Свою вину он признал и сообщил, что все похищенное он продал, а вырученные деньги потратил. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кража года: Из ячейки банка в центре Ростова-на-Дону похитили больше 22 миллионов рублей.

Клиенты подозревают сотрудников финансового учреждения.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU