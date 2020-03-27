2020-03-27T13:14:07+03:00
Общество

"Не становитесь жертвами манипуляций!": губернатор Ростовской области призвал людей не верить фейкам

В регионе выявлено только два случая заражения коронавирусом
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области Василий ГолубевГубернатор Ростовской области Василий ГолубевФото: Михаил ФРОЛОВ
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал людей не доверять непроверенной информации в социальных сетях. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

По его словам, во время распространения коронавируса неизвестные на постоянной основе публикуют непроверенную информацию в социальных сетях. Глава региона призвал людей не верить анонимным источникам, а доверять только комментариям официальных ведомств.

- Не верьте анонимам, не становитесь жертвами манипуляций. На сайте правительства есть специальный раздел с оперативными новостями, касающимися коронавируса, - отметил Василий Голубев.

Губернатор пояснил, что в Ростовской области работают оперативные штабы, в которые поступает вся информация по коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. Опасную болезнь выявили у туриста, приехавшего из Франции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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