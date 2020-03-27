"Не становитесь жертвами манипуляций!": губернатор Ростовской области призвал людей не верить фейкам
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал людей не доверять непроверенной информации в социальных сетях. Об этом сообщили в правительстве донского региона.
По его словам, во время распространения коронавируса неизвестные на постоянной основе публикуют непроверенную информацию в социальных сетях. Глава региона призвал людей не верить анонимным источникам, а доверять только комментариям официальных ведомств.
- Не верьте анонимам, не становитесь жертвами манипуляций. На сайте правительства есть специальный раздел с оперативными новостями, касающимися коронавируса, - отметил Василий Голубев.
Губернатор пояснил, что в Ростовской области работают оперативные штабы, в которые поступает вся информация по коронавирусной инфекции.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донском регионе зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом. Опасную болезнь выявили у туриста, приехавшего из Франции.
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ИСТОЧНИК KP.RU