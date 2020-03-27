Ростовская спортсменка не может отсудить алименты на сына от футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева

27 Март 2020 2020-03-27T13:48:02+03:00

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После переезда из донской столицы в семье экс-футболиста "Ростова" Ивана Новосельцева произошел разлад. Пара часто ругалась из-за денег и даже разъехалась по разным домам, хотя жена футболиста в это время была беременна.

В течение нескольких месяцев женщина судилась с мужем из-за имущества, а после рождения ребенка решила взыскать с Ивана Новосельцева законные алименты. Пара уже встречалась в суде по этому поводу, однако никакого к решению, которое бы устроило обоих супругов так и не пришли.

Сейчас Екатерина Кейру возмущена тем, что из-за коронавируса ее судебное заседание было отложено на 1,5 месяца. Женщина недоумевает на какие деньги она должна воспитывать ребенка.

- У меня наступил предел сил и терпения. Я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора перенесли ещё на полтора месяца. На меня обрушилась тонна мыслей о том, что же теперь мне делать дальше, как жить. Ведь только суд сейчас может помочь в данной ситуации! Заседание было назначенное на 25-ое марта, я будто целую вечность ждала его, а теперь ещё такая неизвестность, - поделилась Екатерина Кейру в своем профиле в Instagram.

Ранее молодой маме и ее адвокату даже поступали угрозы от супруга. Екатерину фанаты футболиста закидали запугивающими сообщениями. Люди, пожелавшие остаться неизвестными, часто писали о том, что в суде женщина ничего не добьется о останется ни с чем.

Вот уже больше полугода Екатерина Кейру едва сводит концы с концами вместе с маленьким ребенком на руках.

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ИСТОЧНИК KP.RU