«Да пусть бы сам на эти деньги жил!»: Муж-футболист будет платить Катерине Новосельцевой алименты - 20 195 рублей в месяц

Стала известна сумма алиментов, которые должна получать мать новорожденного ребенка футболиста Ивана Новосельцева. Громкое дело слушалось в мировом Таганском суде Москвы. Однако решение, которое было вынесено судьей, многих подвергло в шок. И прежде всего, саму Катерину, которая несколько месяцев назад стала матерью.

novoseltseva_katerina Ситуация с которой я столкнулась вчера, без всяких сомнений, повергла меня в шок!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - И ТОЧКА

Напомним, скандал начался после того, как Катерина Новосельцева во всеуслышание заявила, что ее муж, известный и успешный футболист, переписал недвижимость, купленную в браке, на своих родственников. Речь шла о квартире, нежилом помещении и парковочных местах в новостройке Москвы. Однако вместо объяснений спортсмен собрал вещи и съехал от беременной жены, несколько месяцев не давая о себе знать. Женщина подала в суд.

Правда, на первые заседания Иван так и не явился, а вместо этого его интересы представляли адвокаты. В августе у Новосельцевых на свет появился чудесный малыш. А в октябре озвучили сумму, которую будет получать Катерина в качестве алиментов.

По решению суда футболист должен будет выплачивать 20 195 рублей ежемесячно до достижения ребенком трех лет. В постановлении суда говорится, что эта сумма равна величине прожиточного минимума в столице. Кроме того, спортсмен должен будет оплатить еще и госпошлину - 150 рублей.

Катерину и Ивана называли одной из самых красивых пар российского спорта. Фото: КЕЙРУ Ола.

«СИТУАЦИЯ ПОВЕРГЛА МЕНЯ В ШОК!»

Однако такой приговор очень возмутил саму Катерину Новосельцеву. Тем более, что ее доход до свадьбы был почти в 50 раз (!) больше, - то есть миллион рублей. Дело в том, что ростовчанка сама была успешной спортсменкой, играла в сборной России по баскетболу. Но, по ее словам, вместе с супругом на семейном совете они приняли решение: Катерина оставляет свою карьеру, чтобы помогать футболисту строить его. Теперь женщина должна научиться жить на 20 тысяч в месяц.

- После суда у меня просто нет слов, - призналась Катерина Новосельцева. - Ситуация, с которой я столкнулась, без всяких сомнений, повергла меня в шок! С момента, когда я узнала об обмане со стороны Вани, до сегодняшнего дня я была сосредоточена на этой огромной проблеме, которую он создал для меня и нашего новорожденного ребенка! Мы полностью доказали, что сумма алиментов на меня должна быть не меньше той, которую я бы зарабатывала, оставшись в спорте, и которая будет поддерживать мой прежний уровень жизни. Но суд определил 20 тысяч рублей.

И это, несмотря на то, что женщина представила суду доказательства, что муж стал зарабатывать не ДО их встречи, а именно ПОСЛЕ создания семьи!

- Я по крупицам собираю необходимые документы, заверяю их за деньги, которые сейчас мне есть куда потратить, как вы понимаете, а после всего этого я слышу вердикт в суде! - возмущена молодая мать.

novoseltseva_katerina Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле!

«ЗАЩИТА В СУДЕ АКТИВНЕЕ, ЧЕМ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ»

Сам Иван Новосельцев пока никак не комментирует происходящее. А вот его супругу уже поддерживают в Интернете тысячи людей. Одна из них - адвокат Эльмира Мусаева. Она заявила, что готова поддерживать Катерину в суде и озвучила, что доход футболиста Новосельцева в месяц составляет семь миллионов рублей.

- Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! - написала юрист в поддержку Катерины. - Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева - мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма ее контракта была приближена к 1 миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи. Иван же своим авторитарным решением оставил Катерину дома, привлек к продвижению его карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 000 рублей? Разве Иван вправе так поступать в Катериной?

На странице Катерины Новосельцевой в Инстаграме сотни комментариев по теме. Многие пишут: «Да пусть бы сам на эти деньги жил!», «Да о какой справедливости речь идет? Ее нет и никогда не было, к сожалению» и «Это настоящий ужас... но нужно верить в лучшее». Но некоторые писали: «Есть люди, которые на меньшие суммы живут, так что не нужно жаловаться».

К слову, у супругов еще есть время, чтобы подать апелляцию.

Катерина говорит, что они с мужем мечтали о ребенке. Фото: КЕЙРУ Ола.

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