Ростовчанка заплатит 500 рублей за нарушение карантина

27 Март 2020 2020-03-27T18:58:08+03:00

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Ростовчанку осудили за нарушение карантина.

Женщина, как стало известно, недавно вернулась из Таиланда и была помещена на карантин. Но она оказалась крайне неосмотрительной и нарушила режим самоизоляции. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

- Женщина нарушила постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID - 2019», а именно, прибыв в Ростов-на-Дону из Таиланда, не соблюла режим самоизоляции, - сообщается в материалах суда.

В итоге ростовчанка была признана виновной в административном нарушении и подвергли штрафу - 500 рублей в доход государства. Решение было вынесено судом Ворошиловского района.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU