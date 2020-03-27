Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону с 28 марта по 5 апреля: как будут начислять зарплату

27 Март 2020 2020-03-27T20:05:21+03:00

В Минтруда рассказали, как будет строиться работа в нерабочую неделю Фото: "КП" Архив

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону с 28 марта по 5 апреля вызвала множество вопросов у горожан о начислении заработной платы

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону с 28 марта по 5 апреля.

Министерство труда на своем официальном сайте дало пояснения к указу президента. Это сделано в связи с множеством заданных вопросов на эту тему, сообщает портал KP.RU.

ЗАРПЛАТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В самом начале Минтруд пояснил, что нерабочие дни будут оплачиваться сотрудникам в обычном режиме. Внеплановые выходные с 30 марта по 5 апреля не являются основанием для снижения заработной платы сотрудникам. То есть, говоря простым языком, если в эти дни Вы находитесь дома, то получите те же самые деньги, как если бы работали.

А ЕСЛИ У МЕНЯ ОТПУСК?

- Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается, - пояснили в Минтруда.

ШЕФ ЗАСТАВЛЯЕТ ВЫЙТИ НА РАБОТУ — МОГУ ПОТРЕБОВАТЬ ДВОЙНУЮ ОПЛАТУ?

К сожалению, рассчитывать на двойную тарификацию в таком случае не стоит. По информации Министерства труда эти нерабочие дни не будут классифицироваться, как выходные или праздничные. И поэтому оплата будет производиться в обычном размере, а не в повышенном. То есть вне зависимости от того, находитесь ли Вы дома или работаете, оплата будет одинаковой. Но в Минтруда отметили, что сотрудники вправе отказаться от выхода на работу в эти дни. А в том случае, если его будут принуждать, то он может обратиться с жалобой на работодателя в Федеральную службу по труду и занятости. Это можно сделать и в онлайн режиме.

А ГАЗЕТЫ ВЫХОДИТЬ БУДУТ?

Этот факт не следует даже подвергать сомнению. И органы власти будут работать. Просто в этих сферах, как и во многих других, есть возможность удаленной работы - дома с ноутбука. Главное только, чтобы интернет не подвел.

- Руководители федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов (организаций), включая возможность работы дистанционно, а также численность служащих и работников, для которых вводятся нерабочие дни, - говорится на сайте Министерства труда.

НА КОГО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ О НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ

- Медучреждения и аптеки, организации, обеспечивающие непрерывность их работы, а также органы соцобслуживания;

- Непрерывно действующие предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Это энергетика, теплоснабжение, водоотчистка и водоотведение; опасные производства; организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения; предприятия атомной промышленности; строительные организации, приостановка которых создаст угрозу безопасности людей; предприятия агрокомплекса, занятые на весенних полевых работах.

- Организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.

- Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарства, медицинские изделия, установки обеззараживания воздуха.

- Организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

- Организации в сфере обращения с отходами, предприятия ЖКХ, системы обеспечения нефтепродуктами.

- Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и их территориальные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU