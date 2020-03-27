2020-03-27T20:24:40+03:00
Общество

Три миллиона выделили на средства защиты для врачей Новочеркасска

Кроме того, будут закуплены бактерицидные излучатели для МФЦ
Виктория Никитина
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В Новочеркасске врачи получат средства защитыВ Новочеркасске врачи получат средства защитыФото: "КП" Архив
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В Новочеркасске в скором времени врачи получат партии средств защиты.

На эти нужды было выделено три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение о закупке средств защиты было принято сегодня, 27 марта на заседании городской Думы.

Кроме того, 90 тысяч рублей были выделены на закупку бактерицидных излучателей для МФЦ.

Все вышеперечисленные средства будут предоставлены из бюджета города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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