Три миллиона выделили на средства защиты для врачей Новочеркасска

27 Март 2020 2020-03-27T20:24:40+03:00

Кроме того, будут закуплены бактерицидные излучатели для МФЦ

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В Новочеркасске в скором времени врачи получат партии средств защиты.

На эти нужды было выделено три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Решение о закупке средств защиты было принято сегодня, 27 марта на заседании городской Думы.

Кроме того, 90 тысяч рублей были выделены на закупку бактерицидных излучателей для МФЦ.

Все вышеперечисленные средства будут предоставлены из бюджета города.

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ИСТОЧНИК KP.RU