Мария Лиман показала упругую попку и заявила о поисках принца

27 Март 2020 2020-03-27T21:07:57+03:00

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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман сообщила, что ей нужен принц, который поможет пережить пандемию коронавируса.

Об этом девушка написала в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Мария опубликовала на страничке новое эротичное фото, на котором она запечатлена на диване в черной кофте и тоненьких черных трусиках-стринги. Девушка красиво выгнула спинку и подняла вверх свою упругую попку. Себя девушка на этом снимке "окрестила" спящей красавицей.

- Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня. Прошу ускориться, так как все запасы закончились за пару вечеров, - написала ростовчанка.

Пользователи не оценили снимок Марии и в комментариях раскритиковали девушку за слишком откровенные фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU