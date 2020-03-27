2020-03-27T21:36:35+03:00
Общество

В Ростове для профилактики коронавируса снесли рынок на Сержантова

Продажа здесь велась незаконно
Виктория Никитина
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В Ростове снесли рынок на Сержантова. Фото: администрация РостоваВ Ростове снесли рынок на Сержантова. Фото: администрация Ростова
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В Ростове-на-Дону снесли стихийный рынок на улице Сержантова.

Было ликвидировано 76 нестационарных торговых объектов. Их деятельность велась незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стихийный рынок был ликвидирован в рамках профилактики коронавируса и для того, чтобы навести порядок в потребительской сфере города. Ранее этот рынок использовался для проведения ярмарок выходного дня. Но постепенно в этом месте стали торговать ежедневно, и с течением времени все больше и больше нарушались правила торговли, санитарных норм и благоустройства. В процессе ликвидации несанкционированного рынка торгующим предоставили возможность собрать свои палатки, товар и уехать.

- Управление торговли подготовило ходатайство на имя директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой о том, чтобы согласовать по данному адресному ориентиру проведение ярмарок выходного дня на 60 мест при условии полного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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