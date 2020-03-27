Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: что будет закрыто в городе с 28 марта

27 Март 2020 2020-03-27T23:15:20+03:00

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: ростовчане не смогут покурить кальян, посетить салоны и полечить зубы

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: по распоряжению губернатора в Ростове закроются практически все учреждения, кроме, продуктовых магазинов и аптек.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал особые распоряжения на нерабочую неделю в донской столице.

С 28 марта до особого распоряжения в Ростовской области не будут проводиться досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и другие мероприятий с присутствием горожан. Приостановят работу парков культуры и отдыха, аттракционов, объектов массового отдыха и учреждений социального обслуживания.

Закроются кафе, рестораны и столовые, кроме тех, которые обеспечивают питание той или иной организации. Но будет работать доставка еды и окна, где еду можно получить на вынос.

Ростовчане не смогут воспользоваться услугами МФЦ и центрами предоставления государственных и муниципальных услуг. Поручено организовать работу по электронным средствам связи.

Горожане не смогут посетить салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, фитнесс-центры, спорт-клубы, бассейны, бани, сауны и другие объектов, в которых оказываются услуги. Также приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

Будут закрыты образовательные учреждения, библиотеки и гостиницы. А также не будут работать магазины, кроме продуктовых. Но возможно будет воспользоваться услугами аптек.

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ИСТОЧНИК KP.RU