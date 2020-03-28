2020-03-28T20:56:05+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением находятся 117 детей

В мэрии рассказали, что известно на 28 марта 2020 года о коронавирусе в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове под наблюдением врачей находится 1882 человека.В Ростове под наблюдением врачей находится 1882 человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 28 марта 2020 года: под наблюдением 117 детей. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Так, по данным Управления здравоохранения города, в Ростове под наблюдением врачей находятся 1 882 человека, в их числе и дети.

Известно, что в инфекционный модуль «Городской больницы №1 им. Н.А. Семашко» госпитализированы 12 пациентов. Один из них с подтвержденным диагнозом COVID-19 и трое с подозрением на коронавирусную инфекцию. Кроме того, в обсерватор, организованный на базе «Детской городской больницы №2», изолированы 15 человек.

Из-под наблюдения медиков, по последним данным, выбыл 51 человек.

Напомним, с 28 марта 2020 года и до особого распоряжения главы региона на самоизоляции находятся горожане с хроническими заболеваниями, а также лица старше 65 лет. Кафе, парикмахерские и развлекательные заведения закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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