40 тонн воды с вертолета: на левом берегу Дона уже шесть часов тушат пожар

28 Март 2020 2020-03-28T20:54:11+03:00

В Ростове-на-Дону шестой час тушат пожар на левом берегу Дона. Фото: ГУ МЧС Росси по РО.

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В субботу, 28 марта, в Ростове-на-Дону шестой час тушат пожар на левом берегу Дона. Справиться с огнем помогают пожарный поезд и вертолет. В Главном Управлении МЧС России по Ростовской области добавили, что вертолет МИ-8 МЧС совершил уже 13 сбросов, выброшено около 40 тонн воды.

Сложность в сильном восточном ветре, который не дает локализовать возгорание - с двух часов дня площадь пожара выросла с 700 квадратных метров до 25 гектаров. Ему присвоен четвертый ранг сложности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769355" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

По данным ведомства, горит сухая растительность, а стадиону «Ростов-Арена» ничего не угрожает. В тушении огня в настоящее время принимают участие почти полсотни спецмашин и 144 пожарных.

Уже известно об одном погибшем. Его гибель на месте ЧП уже официально подтвердили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции, которые обеспечивают охрану правопорядка. Об этом сообщил официальный представитель донского главка Константин Розин.

ИСТОЧНИК KP.RU