2020-03-28T18:09:33+03:00
Общество

Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек, вертолет и пожарный поезд

Работу огнеборцев осложняет сильный ветер [фото, видео, обновляется]
Ольга ГОПАЛО
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Жители переживают за стадион "Ростов-Арена", построенный к ЧМ-2018. Фото: НЕВЕДРОВ Роман.Жители переживают за стадион "Ростов-Арена", построенный к ЧМ-2018. Фото: НЕВЕДРОВ Роман.
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В субботу, 28 марта, в городе Ростове-на-Дону разгорелся сильный пожар. О нем стало известно около двух часов дня. По сообщениям очевидцев, центр города и окраины в считанные минуты заволокло сильным дымом.

Сообщение о возгорании появилось около обеда. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Сообщение о возгорании появилось около обеда. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила уже порядка 25 гектара. Горят камыш, сухая трава и старые шины.

При этом работу огнеборцев осложняет сильный ветер, скорость которого временами достигает 17 метров в секунду.

Огонь тушат уже несколько часов.

Огонь тушат уже несколько часов.

Буквально через пару часов пожару уже был присвоен четвертый номер сложности. А силы, которые принимают участие в его тушении, постоянно увеличиваются. В настоящее время огонь тушат 144 человека. Кроме того, задействованы 50 единиц спецтехники.

Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек..Видео: ГУ МЧС России по РО.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что на место ЧП уже вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, а также ожидается прибытие пожарного поезда.

О причинах случившегося говорить пока рано: все силы и средства огнеборцев задействованы сейчас на то, чтобы справиться с огнем.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по РО (по ГПС) Ярослав Гладченко.Видео: ГУ МЧС России по РО.

В соцсетях горожане сразу же стали опасаться - не пострадает ли стадион "Ростов-Арена", который расположен в зоне видимости. Напомним, он был построен к Чемпионату мира по футболу-2018 и рассчитан на 45 тысяч мест. Однако в ведомстве уточнили, что угрозы стадиону нет.

Пожар на левом берегу Дона 28 марта 2020.ГУ МЧС России по РО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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