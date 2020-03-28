Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек, вертолет и пожарный поезд
В субботу, 28 марта, в городе Ростове-на-Дону разгорелся сильный пожар. О нем стало известно около двух часов дня. По сообщениям очевидцев, центр города и окраины в считанные минуты заволокло сильным дымом.
Сообщение о возгорании появилось около обеда. Фото: ГУ МЧС России по РО.
Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила уже порядка 25 гектара. Горят камыш, сухая трава и старые шины.
При этом работу огнеборцев осложняет сильный ветер, скорость которого временами достигает 17 метров в секунду.
Огонь тушат уже несколько часов.
Буквально через пару часов пожару уже был присвоен четвертый номер сложности. А силы, которые принимают участие в его тушении, постоянно увеличиваются. В настоящее время огонь тушат 144 человека. Кроме того, задействованы 50 единиц спецтехники.
Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек..Видео: ГУ МЧС России по РО.
В ГУ МЧС России по региону добавили, что на место ЧП уже вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, а также ожидается прибытие пожарного поезда.
О причинах случившегося говорить пока рано: все силы и средства огнеборцев задействованы сейчас на то, чтобы справиться с огнем.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по РО (по ГПС) Ярослав Гладченко.Видео: ГУ МЧС России по РО.
В соцсетях горожане сразу же стали опасаться - не пострадает ли стадион "Ростов-Арена", который расположен в зоне видимости. Напомним, он был построен к Чемпионату мира по футболу-2018 и рассчитан на 45 тысяч мест. Однако в ведомстве уточнили, что угрозы стадиону нет.
Пожар на левом берегу Дона 28 марта 2020.ГУ МЧС России по РО.
ИСТОЧНИК KP.RU