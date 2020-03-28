Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек, вертолет и пожарный поезд

В субботу, 28 марта, в городе Ростове-на-Дону разгорелся сильный пожар. О нем стало известно около двух часов дня. По сообщениям очевидцев, центр города и окраины в считанные минуты заволокло сильным дымом.

Сообщение о возгорании появилось около обеда. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, площадь возгорания составила уже порядка 25 гектара. Горят камыш, сухая трава и старые шины.

При этом работу огнеборцев осложняет сильный ветер, скорость которого временами достигает 17 метров в секунду.

Огонь тушат уже несколько часов.

Буквально через пару часов пожару уже был присвоен четвертый номер сложности. А силы, которые принимают участие в его тушении, постоянно увеличиваются. В настоящее время огонь тушат 144 человека. Кроме того, задействованы 50 единиц спецтехники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769345" frameborder="0"></iframe> Пожар на левом берегу Дона: огонь тушат больше ста человек..Видео: ГУ МЧС России по РО.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что на место ЧП уже вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, а также ожидается прибытие пожарного поезда.

О причинах случившегося говорить пока рано: все силы и средства огнеборцев задействованы сейчас на то, чтобы справиться с огнем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769346" frameborder="0"></iframe> Заместитель начальника ГУ МЧС России по РО (по ГПС) Ярослав Гладченко.Видео: ГУ МЧС России по РО.

В соцсетях горожане сразу же стали опасаться - не пострадает ли стадион "Ростов-Арена", который расположен в зоне видимости. Напомним, он был построен к Чемпионату мира по футболу-2018 и рассчитан на 45 тысяч мест. Однако в ведомстве уточнили, что угрозы стадиону нет.