2020-03-28T20:24:43+03:00
Происшествия

«У него есть мама и сестра»: Губернатор выразил соболезнования родным погибшего пожарного

Глава региона поручил органам правопорядка разобраться в причинах крупного возгорания со всей тщательностью
Ольга ГОПАЛО
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Губернатор Василий Голубев побывал на месте ЧП. Фото: Правительство РО.Губернатор Василий Голубев побывал на месте ЧП. Фото: Правительство РО.
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28 марта, на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар, который тушат с двух часов дня. На место прибыл глава региона Василий Голубев.

- Пожар начался недалеко от ресторана «Ближняя дача», там возникло сразу четыре очага, - рассказали донскому губернатору специалисты МЧС. - На тушении были задействованы 155 человек и 44 пожарные машины. Работал пожарный вертолет.

Есть и потери среди личного состава.

- Погиб пожарный младший сержант внутренней службы Алексей Васильевич Кравцов. У него есть мама, сестра. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - выразил соболезнования родным погибшего при тушении пожара сотрудника МЧС Василий Юрьевич.

В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

Он также поручил органам правопорядка со всей тщательностью разобраться в причинах крупного возгорания.

- Правоохранители должны разобраться основательно! Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - подчеркнул Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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