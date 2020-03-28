«У него есть мама и сестра»: Губернатор выразил соболезнования родным погибшего пожарного

28 Март 2020 2020-03-28T20:24:43+03:00

Глава региона поручил органам правопорядка разобраться в причинах крупного возгорания со всей тщательностью

Изменить размер текста: A A

28 марта, на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар, который тушат с двух часов дня. На место прибыл глава региона Василий Голубев.

- Пожар начался недалеко от ресторана «Ближняя дача», там возникло сразу четыре очага, - рассказали донскому губернатору специалисты МЧС. - На тушении были задействованы 155 человек и 44 пожарные машины. Работал пожарный вертолет.

Есть и потери среди личного состава.

- Погиб пожарный младший сержант внутренней службы Алексей Васильевич Кравцов. У него есть мама, сестра. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - выразил соболезнования родным погибшего при тушении пожара сотрудника МЧС Василий Юрьевич.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769355" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

Он также поручил органам правопорядка со всей тщательностью разобраться в причинах крупного возгорания.

- Правоохранители должны разобраться основательно! Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - подчеркнул Василий Голубев.

ИСТОЧНИК KP.RU