«У него есть мама и сестра»: Губернатор выразил соболезнования родным погибшего пожарного
28 марта, на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар, который тушат с двух часов дня. На место прибыл глава региона Василий Голубев.
- Пожар начался недалеко от ресторана «Ближняя дача», там возникло сразу четыре очага, - рассказали донскому губернатору специалисты МЧС. - На тушении были задействованы 155 человек и 44 пожарные машины. Работал пожарный вертолет.
Есть и потери среди личного состава.
- Погиб пожарный младший сержант внутренней службы Алексей Васильевич Кравцов. У него есть мама, сестра. Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - выразил соболезнования родным погибшего при тушении пожара сотрудника МЧС Василий Юрьевич.
В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.
Он также поручил органам правопорядка со всей тщательностью разобраться в причинах крупного возгорания.
- Правоохранители должны разобраться основательно! Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - подчеркнул Василий Голубев.
ИСТОЧНИК KP.RU