2020-03-28T23:41:40+03:00
Общество

Причиной пожара на левом берегу Дона мог стать поджог: больше двухсот человек восьмой час пытаются справиться с огнем

Глава региона Василий Голубев потребовал жестко наказать виновников [фото, видео]
ГОШЕВ Игорь
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В Ростове-на-Дону седьмой час тушат пожар на левом берегу Дона. Фото: ГУ МЧС России по РО.В Ростове-на-Дону седьмой час тушат пожар на левом берегу Дона. Фото: ГУ МЧС России по РО.
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В Ростове-на-Дону восьмой час тушат пожар на левом берегу Дона. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, в настоящее время на месте работают 210 человек огнеборцев и 54 спецмашины.

Кроме того, в тушении задействована авиация МЧС России - вертолет МИ-8, с которого уже сброшено более 40 тонн воды. Известно об одном погибшем - это пожарный, младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. У него остались мать и сестра.

В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

Известно, что пожар начался в 13:52 недалеко от ресторана «Ближняя дача», где возникло сразу четыре очага возгорания. По последним данным, два из них уже удалось локализовать. А площадь пожара уменьшилась с 25 гектаров до десяти.

В ведомстве добавили, что угрозы населенным пунктам и строениям нет. Сейчас пожарные устраняют огонь за железной дорогой.

На месте ЧП побывал глава региона. Фото: Правительство РО.

На месте ЧП побывал глава региона. Фото: Правительство РО.

А тем временем на месте ЧП побывал донской губернатор Василий Голубев, который потребовал жестко наказать виновников. Глава региона не исключает, что причиной ЧП мог стать поджог и потребовал правоохранителей со всей тщательностью разобраться в причинах крупного возгорания.

- Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - резко высказался губернатор.

На месте развернут штаб. Фото: ГУ МЧС России по РО.

На месте развернут штаб. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В донском главке озвучили, что окончательная причина возгорания будет установлена только после ликвидации пожара. В данный момент сотрудники полиции находятся на месте ЧП, где обеспечивают охрану общественного порядка и соблюдение автомобилистами правил дорожного движения.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону.

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- Пожар был разбит на четыре участка, - рассказал официальный представитель ГУ МЧС России по РО. - Так, на первом участке - направление на Батайск - пожар полностью ликвидирован. На втором - он был в районе Голубого озера, огонь локализован. Аналогичная ситуация по участкам вдоль железнодорожного полотна и района улицы Чемордачки. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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