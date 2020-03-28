Восемь часов борьбы и загубленная жизнь: пожар на левом берегу Дона, который тушили 210 огнеборцев, удалось локализовать
В субботу, 28 марта, спустя восемь часов борьбы с огнем, в Ростове удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул на левом берегу Дона. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону. Все это время там горел камыш. Площадь пожара составила 25 гектаров, но из-за сильного ветра сложно было бороться со стихией. К тушению привлекали вертолет МЧС и пожарный поезд.
Ростовчане переживали, чтобы не пострадал стадион "Ростов-Арена". Фото: НЕВЕДРОВ Роман.
- Пожар был разбит на четыре участка, - рассказал официальный представитель ведомства. - Так, на первом участке - направление на Батайск - пожар полностью ликвидирован. На втором - он был в районе Голубого озера, огонь локализован. Аналогичная ситуация по участкам вдоль железнодорожного полотна и района улицы Чемордачки.
В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.
Сообщается, что населенным пунктам и строениям, в том числе стадиону «Ростов-Арена», ничего не угрожает. Известно, что в огне погиб один из пожарных. Глава региона уже выразил соболезнования его семье. Кроме того, донской губернатор призвал правоохранителей детально разобраться в причинах пожара. По одной из версий, это мог быть поджог.
Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 13:52. Фото: ГУ МЧС России по РО.
- Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - заявил Василий Голубев.
В огне погиб пожарный. Фото: ГУ МЧС России по РО.
Известно, что на месте все это время работали 210 пожарных и 54 единицы техники. Сейчас им предстоит полностью ликвидировать возгорание по всем участкам.
Крупный пожар в Ростове-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU