Восемь часов борьбы и загубленная жизнь: пожар на левом берегу Дона, который тушили 210 огнеборцев, удалось локализовать

В субботу, 28 марта, спустя восемь часов борьбы с огнем, в Ростове удалось локализовать крупный пожар, который вспыхнул на левом берегу Дона. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону. Все это время там горел камыш. Площадь пожара составила 25 гектаров, но из-за сильного ветра сложно было бороться со стихией. К тушению привлекали вертолет МЧС и пожарный поезд.

Ростовчане переживали, чтобы не пострадал стадион "Ростов-Арена". Фото: НЕВЕДРОВ Роман.

- Пожар был разбит на четыре участка, - рассказал официальный представитель ведомства. - Так, на первом участке - направление на Батайск - пожар полностью ликвидирован. На втором - он был в районе Голубого озера, огонь локализован. Аналогичная ситуация по участкам вдоль железнодорожного полотна и района улицы Чемордачки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/769355" frameborder="0"></iframe> В Ростове-на-Дону произошло возгорание площадью 700 квадратных метров.

Сообщается, что населенным пунктам и строениям, в том числе стадиону «Ростов-Арена», ничего не угрожает. Известно, что в огне погиб один из пожарных. Глава региона уже выразил соболезнования его семье. Кроме того, донской губернатор призвал правоохранителей детально разобраться в причинах пожара. По одной из версий, это мог быть поджог.

Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 13:52. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- Нет слов, когда находятся люди, которые искусственно создают такие пожары. Их надо жестко наказывать, - заявил Василий Голубев.

В огне погиб пожарный. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Известно, что на месте все это время работали 210 пожарных и 54 единицы техники. Сейчас им предстоит полностью ликвидировать возгорание по всем участкам.