Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: горожане массово кинулись делать ремонт

29 Март 2020 2020-03-29T09:24:51+03:00

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону, которая началась 28 марта, для многих ростовчан стала поводом сделать покупки в магазине строительных материалов. Видимо, жители города верят в свой иммунитет и руководствуются принципом, что именно их «пронесёт». Вместо того, чтобы оставаться дома, сотни горожан бросились в «Леруа Мерлен» на Западном. Об этом в соцсетях рассказал очевидец.

- Я тут прокатился по Западному... Из машины не выходил, фоткал, как получится. Результаты такие: «Золотой Вавилон», «Касторама», «Мебельград», «Алекс-Фитнес», безымянный сарайчик рядом с «Вавилоном», «Рис», - все закрыто. В «Талере» работает только «Перекрёсток». В недоумение поверг лишь «Леруа Мерлен»! Там парковка забита под завязку. Похоже, ремонт в квартирах ростовчан, - потребность настолько насущная, что его и бубонная чума не остановит, — сообщает житель донской столицы.

Отметим, что гипермаркеты сети строительных материалов и товаров для дома Leroy Merlin открылись в субботу в ряде российских городов, несмотря на введенные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Об этом сообщили ТАСС представители региональных властей.

В Ростове-на-Дону с 28 марта действует особое распоряжение губернатора о карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU