Карантин в Ростове-на-Дону: отменено автобусное сообщение с Краснодаром

29 Март 2020 2020-03-29T09:51:35+03:00

Из-за карантина в Ростове-на-Дону уехать на Кубань не получится

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Карантин в Ростове-на-Дону и нерабочая неделя привели к тому, что оказались закрыты практически все учреждения, салоны красоты, магазины, не торгующие товарами первой необходимости.

Также было принято решение временно прекратить автобусное сообщение из Ростова в Краснодар. Об этом сообщает ПАО «Доавтовокзал».

Автобусы отменили вчера. 28 марта. Это мера временная. Так, в сообщении компании сказано, что автобусы отменены до 5 апреля. Узнать более актуальную информацию по рейсам, отправляющимся с территории Главного автовокзала г. Ростова-на-Дону вы можете по телефону: 8 (863) 303-21-12 — круглосуточно.

Накануне, 28 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ограничить движение через российскую границу из-за пандемии. С 30 марта в стране закроют автомобильные железнодорожные, пешеходные и прочие пункты пропуска. Ограничения коснутся в том числе участка российско-белорусской границы.

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону, которая началась 28 марта, для многих ростовчан стала поводом сделать покупки в магазине строительных материалов. Видимо, жители города верят в свой иммунитет и руководствуются принципом, что именно их «пронесёт». Вместо того, чтобы оставаться дома, сотни горожан бросились в «Леруа Мерлен» на Западном. Об этом в соцсетях рассказал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU