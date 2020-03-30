Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: пенсионеров во время карантина будут снабжать бесплатным питанием

30 Март 2020 2020-03-30T13:16:39+03:00

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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: одиноким пенсионерам, находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19, будут ежедневно привозить на дом завтраки, обеды и ужины.

По информации аэропорта Платов, холдинг «Аэропорты Регионов», входящий в Группу компаний «Ренова», планирует ежедневно готовить более 3 тысяч рационов бесплатного трехразового питания для пожилых людей старше 65 лет.

- Инициатива продиктована стремлением оказать помощь наиболее незащищенной группе населения и будет реализовываться совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые будут определять конкретных адресатов и обеспечат доставку, - рассказывают в пресс-службе Платова. - Одинокие пенсионеры в условиях домашней изоляции больше других нуждаются в помощи, поскольку не имеют близких родственников, которые могли бы их поддержать. Рационы, производимые кейтерингами аэропортов, могут стать существенным вкладом в обеспечение полноценным горячим питанием нуждающихся пожилых людей.

Акция продлится как минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", пенсионеров попросили соблюдать режим самоизоляции на время и отказаться от походов по магазинам, аптекам и общественным местам. На службы социальной защиты и волонтеров возложена обязанность оказывать поддержку пенсионерам в покупке лекарств и продуктов.

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ИСТОЧНИК KP.RU