Коронавирус в Ростове-на-Дону: всего в донской столице имеется 246 аппаратов искусственной вентиляции легких

30 Март 2020 2020-03-30T15:45:33+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону и как готовится город к напряженной борьбе с пандемией

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Коронавирус в Ростове-на-Дону еще не успел широко распространиться в городе, однако, уже сейчас власти города проверяют все системы для борьбы с пандемией. Глава городской администрации Алексей Логвиненко провел совещание, на котором обсудили профилактику и меры контроля распространения инфекции. В разговоре приняли участие начальник Управления здравоохранения Надежда Левицкая и главный врач ЦГБ Дмитрий Сизякин.

По итогу совещания выяснилось, что всего в Ростове-на-Дону имеется 246 аппаратов искусственной вентиляции легких. Именно этот прибор используется при лечении инфицированных коронавирусом. Дело в том, что при попадании в организм COVID-19 блокирует проходимость дыхательных путей, от чего человек может умереть.

Кроме этого, власти планируют провести масштабную модернизацию медицинских учреждений. К примеру, ЦГБ на улице Семашко частично переоборудуют в моноинфекционный госпиталь, в котором будет располагаться 282 койки. Всего в Ростове должно появится 680 новых больничных мест для лечения инфицированных.

Медицинское оборудование ЦГБ. Фото: администрация Ростова.

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ИСТОЧНИК KP.RU