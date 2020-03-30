Донские спасатели предупредили ростовчан о высокой пожароопасности
Жителей донской столицы предупредили о высокой пожароопасности в городе.
В настоящее время в Ростове сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По информации «ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области», высокий уровень пожароопасности может привести к возникновению большого количества крупных ландшафтных пожаров.
Донские спасатели напомнили местным жителям о запрете на разведение костров, разжигание мангалов в траве, в лесу, вблизи строений, сжигании сухого мусора. Также пожарные посоветовали больше уделять внимания детям и не допускать, чтобы они играли со спичками.
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ИСТОЧНИК KP.RU