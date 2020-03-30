Донские спасатели предупредили ростовчан о высокой пожароопасности

30 Март 2020 2020-03-30T18:50:13+03:00

В Ростове сохраняется высокая пожароопасность. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове сохраняется четвертый класс пожарной опасности

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Жителей донской столицы предупредили о высокой пожароопасности в городе.

В настоящее время в Ростове сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По информации «ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области», высокий уровень пожароопасности может привести к возникновению большого количества крупных ландшафтных пожаров.

Донские спасатели напомнили местным жителям о запрете на разведение костров, разжигание мангалов в траве, в лесу, вблизи строений, сжигании сухого мусора. Также пожарные посоветовали больше уделять внимания детям и не допускать, чтобы они играли со спичками.

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ИСТОЧНИК KP.RU