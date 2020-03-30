Преградившего дорогу к мусорникам автохама наказали жители донской столицы

30 Март 2020 2020-03-30T19:42:01+03:00

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Ростовчане наказали автохама, припарковавшегося возле мусорных жбанов.

Инцидент произошел вчера, 29 марта, на улице Штахановского в районе дома №13. Владелец автомобиля Porsche припарковался прямо перед контейнерами с бытовыми отходами и преградил подход к ним. Ростовчане не смогли стерпеть это безобразие и решили наказать его за незнание элементарных правил парковки.

Жители района заставили его автомобиль мусорными контейнерами. Один был поставлен впереди, а другой - сзади, таким образом машина оказалась заблокирована. Когда водитель вернулся к своему авто, то был крайне удивлен, увидев, в каком положении он оказался .

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Одни горожане возмущены таким поведением, другие сетуют на малое количество парковок.

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ИСТОЧНИК KP.RU