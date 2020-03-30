2020-03-30T20:12:42+03:00
Общество

Пользователи раскритиковали домашний концерт Дмитрия Диброва

"Шел не первый день карантина"
Виктория Никитина
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Пользователи назвали лажей концерт Диброва. Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмПользователи назвали лажей концерт Диброва. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
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Мнения пользователей о домашнем концерте ростовчанина Дмитрия Диброва.

Супруга известного телеведущего поделилась кадрами с домашнего выступления своего мужа в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Девушка опубликовала видео, на котором Дмитрий Дибров играет на электрогитаре, а его сын в этот момент поет.

- Шел не первый день карантина, - написала ростовчанка.

Один из пользователей назвал домашний концерт телеведущего «лажей». Другие же похвалили за такую импровизацию телеведущего и его сына. Видеозапись получила от пользователей более трех тысяч лайков.

«Классно! Вас много, и вы - команда», - написал один из комментаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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