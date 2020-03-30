Пользователи раскритиковали домашний концерт Дмитрия Диброва

30 Март 2020 2020-03-30T20:12:42+03:00

"Шел не первый день карантина"

Изменить размер текста: A A

Мнения пользователей о домашнем концерте ростовчанина Дмитрия Диброва.

Супруга известного телеведущего поделилась кадрами с домашнего выступления своего мужа в своем аккаунте соцсети Инстаграм. Девушка опубликовала видео, на котором Дмитрий Дибров играет на электрогитаре, а его сын в этот момент поет.

- Шел не первый день карантина, - написала ростовчанка.

Один из пользователей назвал домашний концерт телеведущего «лажей». Другие же похвалили за такую импровизацию телеведущего и его сына. Видеозапись получила от пользователей более трех тысяч лайков.

«Классно! Вас много, и вы - команда», - написал один из комментаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телеведущий Дмитрий Дибров после экстренной госпитализации дал обещание Елене Малышевой.

Врачи не спешат выписывать шоумена из больницы.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU