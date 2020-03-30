2020-03-30T20:48:02+03:00
Общество

В Ростовской области вновь ожидаются заморозки

Температура упадет до -4 градусов
Виктория Никитина
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В Ростовской области снова ударят морозыВ Ростовской области снова ударят морозыФото: "КП" Архив
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В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков.

Об этом сообщает региональное управление МЧС России 30 марта. Похолодание в Ростовской области ожидается уже 1 апреля.

- Во второй половине ночи и утром в период с 1 по 3 апреля по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе до -4 градусов, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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