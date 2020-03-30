В Ростовской области вновь ожидаются заморозки
В донском регионе объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих заморозков.
Об этом сообщает региональное управление МЧС России 30 марта. Похолодание в Ростовской области ожидается уже 1 апреля.
- Во второй половине ночи и утром в период с 1 по 3 апреля по южной половине Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе до -4 градусов, - сообщили в ведомстве.
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Пасмурная и дождливая погода ожидает ростовчан 30 марта.
Осадки выпадут к вечеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU