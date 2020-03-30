Панацея от коронавируса: у каких препаратов есть шанс победить опасную болезнь

30 Март 2020 2020-03-30T23:10:49+03:00

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Все больше людей по всему миру изо дня в день ждут заветного сообщения о том, что наконец-то появилось чудодейственное лекарство или прививка от коронавируса. Над разработкой этого спасительного препарата трудятся множество ученых в лабораториях всех стран. Многие эксперты предполагают, что препарат для лечения новой опасной инфекции появится гораздо быстрее, чем вакцина. Ведь главная особенность средства для прививки в том, что его нужно исследовать на безопасность, эффективность, а также тестировать на животных и людях-добровольцах. На всю эту разработку может уйти около года.

Но стоит отметить, что в мире уже существует бесчисленное множество лекарств, и есть вероятность, что какое-нибудь из них все-таки ударит по "больному" месту коронавируса SARS-CoV-2. Недавно о разработке экспериментальной схемы лечения сообщила экс-министр здравоохранения, глава ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) Вероника Скворцова. Она заявила, что ученые научно-производственного центра «Фармзащита», который находится в ведении ФМБА, предлагают лечить больных COVID средством на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». А сегодня, 30 марта, еще о трех новых российских разработках журналистам сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Речь идет о таких противовирусных препаратах, как «Триазавирин», «Фортепрен» и лекарственном средстве на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир».

Сможет ли какой-то из этих препаратов победить коронавирус, корреспонденту kp.ru рассказал эксперт по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств, специалист в области иммунологии и организации здравоохранения, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

ТРИАЗАВИРИН: РОССИЙСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ ПРОТИВ ГРИППА

- Это оригинальная российская разработка, авторами которой являются ученые Института органического синтеза им. Постовского Уральского отделения РАН. Лекарственное средство было зарегистрировано производителями в 2014 году, - рассказывает эксперт.

- Что известно об эффективности триазавирина?

- Препарат был исследован трижды. В каждом из исследований принимали участие пациенты с гриппом или острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Первое исследование было завершено еще до момента госрегистрации в 2014-м году. Второе — осенью 2019. А третье исследование началось в конце 2019-го года и по планам производителей должно завершиться к концу нынешнего года. Но оно может быть и продлено. В нем участвуют около 300 пациентов. Скорее всего это исследование проводится для того, чтобы расширить показания к применению лекарства. Потому что сейчас в инструкции триазавирина значится только одно показание: для лечения гриппа в составе комплексной терапии.

- В СМИ встречаются сообщения, что триазавирин это мощный препарат, который показал эффективность даже в борьбе с Эболой и клещевым вирусным энцефалитом.

- Были проведены доклинические исследования триазавирина на культурах мышиных клеток и на мышах. Это делали для предварительной оценки эффективности и безопасности против вируса клещевого энцефалита. Но дальше этого ничего не было, люди так и не приняли участие в испытании. Информации о какой бы то ни было проверке триазавирина на эффективность в лечении геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Эбола, в реестрах клинических исследований тоже нет. Возможно, были какие-то испытания не в формате клинических исследований, но такие публикации в биомедицинских библиографических базах данных отсутствуют.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

- На данный момент лекарство позиционируется как препарат с широким спектром действия против одноцепочечных РНК-вирусов. К ним относятся как вирусы гриппа, так и коронавирус SARS-CoV-2, - поясняет эксперт.

- Как работает это лекарство?

- Производители уверяют, что триазавирин нарушает синтез вирусной РНК, то есть препятствует размножению вируса в организме.

- Насколько высоки шансы, что препарат реально ударит именно по коронавирусу?

- Пока не опубликовано никаких данных об эффективности триазавирина против SARS-CoV-2, даже на клеточных культурах. Значит пока мы можем высказывать только предположения о возможной эффективности. Теоретически препарат может сработать, но необходимо провести исследования.

КСТАТИ

По словам академика Чехонина, для победы над коронавирусом планируется использовать ингаляционную форму триазавирина. «Это совершенно новая лекарственная форма – новый лекарственный препарат, который по правилам требует отдельной полной проверки не только на эффективность, но и на безопасность у всех категорий пациентов», - подчеркивает Николай Крючков.

МЕФЛОХИН: ПОМОГАЕТ ОТ МАЛЯРИИ, СПАСЕТ И ОТ КОРОНАВИРУСА?

- Это препарат из группы противомалярийных средств, - поясняет Николай Крючков. - Действующее вещество «Мефлохина» - отнюдь не российская разработка. Препарат появился в 70-е годы. Его создала крупная международная фармкомпания. Но чуть позже истек срок патентной защиты, и в 2017 году на российском рынке появился препарат с таким же активным веществом.

В настоящее время некоторые страны мира с разной степенью успеха используют для лечения тяжелых больных с COVID-19 противомалярийные препараты с активными веществами хлорохин и гидроксихлорохин. У «Мефлохина» похожий механизм действия. Именно поэтому специалисты ФМБА внесли предложение об его использовании.

- В чем секрет действия противомалярийных средств против коронавируса?

- Исходя из исследований, эти препараты действуют на сам фермент АПФ-2, при помощи которого вирус может проникать в клетки человека. Фактически, такие лекарства, меняя структуру белков-рецепторов, блокируют вторжение вируса в новые клетки и его дальнейшее распространение в организме. Также предполагается подавляющее действие хлорохина на выработку некоторых воспалительных белков – цитокинов.

Хочу предупредить: «Мефлохин» вызывает побочные эффекты не реже, чем хлорохин, и в их числе есть не менее тяжелые. Возможны, в частности, серьезные неврологические и психические нарушения. Для лечения малярии применяется кратковременный курс лечения. И сейчас крайне важно провести исследования, чтобы понять, какие дозы и схемы приёма могут помочь начать борьбу против коронавируса и какие побочные эффекты при этом могут возникнуть.

ФОРТЕПРЕН: ОТ ЖИВОТНЫХ К ЧЕЛОВЕКУ

- Изначально, это ветеринарный препарат с некоторой возможной противовирусной активностью. В 2010-х годах производители начали проводить клинические исследования, чтобы зарегистрировать его в качестве лекарства и для людей, - рассказывает Николай Крючков. - В российском государственном реестре сейчас значатся два клинических исследования на пациентах. Первое проверяло безопасность препарата. Во втором приняли участие уже 135 испытуемых с хроническим генитальным герпесом. Никаких других клинических исследований не проводилось. Поэтому сложно сказать, на каком основании сейчас можно говорить о возможной эффективности препарата против COVID-19.

Кстати, по итогам исследования, которое завершилось в середине 2015-го года, препарат так и не был зарегистрирован для применения у людей…

ФАВИПИРАВИР: ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

- Это японский препарат. Изначально его разрабатывали для борьбы с пандемическим («свиным») гриппом, - поясняет эксперт. - Было выявлено, что против обычного, сезонного гриппа он тоже работает. Кроме того, действующее вещество испытывали против болезни, вызываемой вирусом Эбола. Здесь лекарство тоже показало весьма обнадеживающие результаты. В целом фавипиравир считается препаратом с широкой противовирусной активностью.

В Китае его даже начали применять в качестве одного из средств для борьбы с COVID-19 во время эпидемии. Сначала были проведены наблюдательные исследования, а сейчас идет расширенное клиническое исследование. Предварительно показана эффективность фавипиравира для лечения именно новой коронавирусной инфекции.

Препарат получил разрешение на выпуск в качестве лекарства для терапии COVID-19 в Китае.

- На каких условиях могут выпускать это лекарство в нашей стране?

- У России есть несколько вариантов. Один из них — разработать метод синтеза препарата, который не подпадает под патентную защиту производителя. Другой вариант — использовать процедуру так называемого принудительного лицензирования. В нынешних критических условиях ее применяют, например, Израиль, Канада, Чили, сейчас вопрос об этом рассматривается в Германии и Индии. Суть такая: в условиях высокой общественной опасности правительство может дать разрешение фармкомпаниям своей страны на выпуск дженерика, даже если патент производителя не позволяет этого делать. И третий вариант - купить лицензию у японского производителя оригинального препарата.

Важно иметь в виду, что кроме подтвердившихся данных об эффективности фавипиравира имеются сведения о возможных неблагоприятных последствиях применения этого препарата. Стоит отметить, что на животных проявился тератогенный эффект (нарушение развития плода). Это значит, что препарат категорически противопоказан при беременности.

ВАЖНО

- Сама идея посмотреть, какие кандидаты для лечения COVID-19 есть у российских фармацевтических компаний, безусловно, хорошая, - отмечает Николай Крючков. – Однако полных данных об эффективности этих препаратов пока ни у кого нет. Поэтому важно понимать, что сейчас это будет именно экспериментальная терапия. Она может применяться строго под контролем врачей, в больницах. Ни о каком профилактическом приеме, лечении на дому речи идти не может.

В целом сейчас наиболее перспективными из перечисленных вариантов для лечения COVID-19 выглядят разработки на основе фавипиравира и противомалярийных препаратов, считают специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU