2020-04-01T13:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: в городе замечены первые патрули, контролирующие соблюдение карантина

Режим самоизоляции в Ростове-на-Дону: пока к нарушителям они будут применять мягкие меры
Дадаян Давид
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В Ростове-на-Дону замечены первые патрули, контролирующие соблюдение карантинаВ Ростове-на-Дону замечены первые патрули, контролирующие соблюдение карантинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ростове-на-Дону во время всеобщей самоизоляции улицы города будут патрулировать полицейские. При выявлении нарушителей карантина, они в праве проводить с ними воспитательные беседы. Власти решили, что на данном этапе, этих мер будет достаточно. Жители донской столицы уже заместили первые патрули на улицах города и опубликовали соответствующее видео в социальных сетях. Пост появился в популярном паблике 1 апреля.

На кадрах видно, как трое "при исполнении" шагают среди домов Западного района. Группа следить за обстановкой на улице Степана Разина вблизи Мадояна. Двое из них в форме черного цвета и еще один с вышивкой "полиция" на спине - явно старший по званию. На поясе у сотрудников виднеются небольшие походные сумки и резиновые дубинки.

Напомним, власти Ростова-на-Дону сообщили, что в связи введение в регионе режима полной самоизоляции контролировать обстановку будут сотрудники полиции и росгвардии. Ответственность за несоблюдение противоэпидемиологических мер предусмотрена статьей 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ей, должностные лица Роспотребнадзора вправе наложить на граждан штраф от 100 до 500 рублей.

Однако, 31 марта, Госдумой РФ принят в трех чтениях законопроект о значительном увеличении штрафов за это нарушение. Например, для физических лиц он составит от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Полицейский патруль на Степана Разина 1.4.2020 Ростов-на-Дону Главный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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