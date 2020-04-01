Компания из Ростова начала поставку антисептиков на массовый рынок

1 Апр 2020 2020-04-01T14:30:49+03:00

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Специализирующее на изготовлении дезинфицирующих средств предприятие из Ростова-на-Дону начало массовые поставки антисептиков в розничную торговлю.

Как сообщили в донском правительстве, предприятие выпускает более 60 наименований товаров. В основном, препараты применяются для обеззараживания поверхностей и обработки кожных покровов. Продукцию поставляют в рамках госзаказа по всей стране — антисептики из Ростова появятся в 30 регионах РФ.

Как отметил замгубернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, продукция предприятия прошла полный цикл государственной регистрации и сертификации на территории Таможенного союза ЕврАзЭС и имеет полный комплект разрешительной документации, необходимый для легитимного обращения дезинфицирующих средств на территории России.

Напомним, что ранее региональное правительство объявило о том, что больше, чем в два раза, на Дону увеличивается производство медицинских масок — до 30 тысяч штук в день.

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Предприятие «Фармацевт» является одним из 18 производителей медицинских масок в Российской Федерации. За последние две недели завод увеличил производство с 10 тысяч до 25 тысяч ежедневно. Но и этого недостаточно. В планах – выйти на 30 тысяч масок в сутки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU