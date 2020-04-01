На улице Мясникова ограничат движение до конца лета

1 Апр 2020 2020-04-01T18:44:16+03:00

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В донской столице движение на одной из улиц будет ограничено до августа месяца. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По улице Мясникова нельзя будет проехать до 31 мая. На участке от улицы 11-й Линия до 19-я Линия будет закрыто транзитное движение машин. Ограничения будут связаны с реконструкцией канализационного коллектора. Кроме того, транспорт не сможет двигаться и на участке от 19-й Линии до 31-й Линии до конца лета.

Ранее сообщалось, что в жаркую погоду в Ростовской области будут ограничивать движение грузовых машин. Это ограничение будет касаться периода с 20 мая по 31 августа, такие меры помогут сохранить дороги в целости.

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На несколько месяцев на Ворошиловском проспекте ограничат движение.

Изменения будут действовать с февраля по июнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU