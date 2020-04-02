Ростовским мамочкам коронавирус не помеха

2 Апр 2020 2020-04-02T19:09:42+03:00

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Далеко не все ростовчане соблюдают ограничения, введенные из-за коронавируса.

Некоторые горожане продолжают гулять, а некоторые даже выводят на прогулку детей. Один из местных жителей сфотографировал то, как на детской площадке гуляют мамочки с малышами. Снимок ростовчанин выложил в одном из местных пабликов соцсети.

- Переулок Пржевальского на ЗЖМ, видимо, заговоренный от коронавируса. Раз мамочки с детьми продолжают гулять, несмотря на запрет, - подписал снимок автор.

Некоторые пользователи в комментариях оказались искренне удивлены тому, что их еще не прогнали домой.

«Интересно, у них не патрулируют? У нас по району патруль ходит и задает вопросы даже тем, кто в сторону магазина идет без детей. А на западном даже на площадках умудряются гулять», - написали горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU