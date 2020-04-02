Супруга ростовского рэпера Басты на карантине познакомила дочерей с Шерлоком Холмсом

2 Апр 2020 2020-04-02T19:36:03+03:00

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Жена ростовского рэпера Басты Елена Вакуленко рассказала, какие книги читают ее дочери во время карантина.

В своем аккаунте Инстаграм девушка опубликовала стопку книг, автором которых является Конан Дойл. Девушка таким образом решила познакомить двух своих дочерей с приключениями великого сыщика Шерлока Холмса. В кадр попало восемь книг.

- Детям будет чем заняться, - написала девушка.

Комментаторы с достоинством оценили выбор Елены:

«Любимые книги. Все прочитала», «Ого, Артур Конан Дойл! Маше будет интересно! Пусть Василиске и бабушке вслух читает», «Любимые книги из детства. Зачитывался под подушкой с фонариком, пока папа не приходил и не отбирал», – написали пользователи под снимком.

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ИСТОЧНИК KP.RU