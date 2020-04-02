Из-за угрозы распространения коронавируса в Ростове отменили несколько электричек

2 Апр 2020 2020-04-02T20:25:03+03:00

Теперь электротранспорт не будет ходить в Староминскую, Тихорецкую и Кущевку

Изменить размер текста: A A

В Ростове отменили три электрички, курсирующие в Староминскую, Тихорецкую и Кущевку.

Об этом сообщили на портале "Ростов-Транспорт". Коррективы в расписание были внесены сегодня. Так, со 2 по 5 апреля отменили электропоезд Ростов-Староминская, который отправлялся в 12:58. Также был отменен и обратный поезд в 12:55

Отменена и электричка сообщением Ростов-Тихорецкая, отправляющаяся в 16:53. Такие ограничения будут действовать с 3 по 5 апреля. А в обратном направлении жители не смогут ездить с 4 по 6 апреля.

А 5 апреля из Ростова нельзя будет уехать в Кущевку. Электричка должна была отправляться из донской столицы в 12:50. В обратном направлении поезд не поедет в 15:23.

Данная мера вводится в связи с угрозой распространения в регионе коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной изоляции в Ростове-на-Дону 2020: отменены 22 пригородных электрички.

Выясняем, когда возобновится движение электричек во время режима полной самоизоляции в Ростове-на-Дону в 2020.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU