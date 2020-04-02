2020-04-02T21:23:26+03:00
Происшествия

Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области

Мать оставила малыша дома одного
Виктория Никитина
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В Ростовской области ребенок погиб в пожареВ Ростовской области ребенок погиб в пожареФото: "КП" Архив
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В Ростовской области в пожаре погиб малолетний ребенок.

Инцидент произошел в Неклиновском районе. Местная жительница оставила своего трехлетнего сына дома одного. Она повесила на дверь замок, а сама ушла по своим делам. А ребенок решил поиграть со спичками. Малыш бросил зажженную спичку на пол и дом вспыхнул. Ребенок не смог выбраться из дома и погиб, задохнувшись угарным газом.

- После проверки возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего ребенка. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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