Игравший со спичками ребенок погиб в пожаре в Ростовской области

2 Апр 2020 2020-04-02T21:23:26+03:00

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В Ростовской области в пожаре погиб малолетний ребенок.

Инцидент произошел в Неклиновском районе. Местная жительница оставила своего трехлетнего сына дома одного. Она повесила на дверь замок, а сама ушла по своим делам. А ребенок решил поиграть со спичками. Малыш бросил зажженную спичку на пол и дом вспыхнул. Ребенок не смог выбраться из дома и погиб, задохнувшись угарным газом.

- После проверки возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего ребенка. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU