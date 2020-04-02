Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия стало известно, что в Новочеркасске 39-летний ростовчанин долго наблюдал за одним из местных жителей, он дождался, пока жертвы не будет дома, пробрался в его квартиру при помощи отмычки и похитил оттуда ювелирные изделий стоимостью 159 900 и денег в сумме 150 000 рублей.
Вернувшийся домой владелец квартиры обнаружил следы пребывания постороннего и пропажу ценностей. Он незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что все украденное он сдал в ломбарды города.
Позже стало известно, что фигурант оказался причастным еще к трем аналогичным эпизодам краж. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 400 000 рублей. Но часть украденного все-таки удалось изъять и вернуть законным владельцам.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Злоумышленника удалось задержать полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU