Подозреваемого в серии краж почти на полтора миллиона поймали в Ростовской области

2 Апр 2020 2020-04-02T22:02:04+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что в Новочеркасске 39-летний ростовчанин долго наблюдал за одним из местных жителей, он дождался, пока жертвы не будет дома, пробрался в его квартиру при помощи отмычки и похитил оттуда ювелирные изделий стоимостью 159 900 и денег в сумме 150 000 рублей.

Вернувшийся домой владелец квартиры обнаружил следы пребывания постороннего и пропажу ценностей. Он незамедлительно обратился с заявлением о краже в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Свою вину злоумышленник признал и сообщил, что все украденное он сдал в ломбарды города.

Позже стало известно, что фигурант оказался причастным еще к трем аналогичным эпизодам краж. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 400 000 рублей. Но часть украденного все-таки удалось изъять и вернуть законным владельцам.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Злоумышленника удалось задержать полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU