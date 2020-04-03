2020-04-03T08:44:02+03:00
Общество

В Ростовском зоопарке родились патагонские мары

Потомство появилось у самки Моники и самца Эрнеста
Виктория Никитина
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В ростовском зоопарке на свет появились патагонские мару. Фото: пресс-служба зоопаркаВ ростовском зоопарке на свет появились патагонские мару. Фото: пресс-служба зоопарка
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В зоопарке донской столицы появились на свет патагонские мары.

31 марта родителями стали самка Моника и самец Эрнест. Ранее они были привезены из зоопарка в Новосибирске.

- Чаще всего воспитанием детей занимаются только самки, но в этом случае все произошло иначе. К этому процессу подключился самец, - поделились своими наблюдениями сотрудники зоосада.

Стоит отметить, что Эрнест постоянно обнюхивает и облизывет малышей. Новоиспеченный отец все время следит, чтобы его потомство находилось рядом. Кроме того, при необходимости он их прячет за собой.

Патагонские мары по своей природе являются грызунами, которые питаются растительной пищей. Они активны в основном в ночное время.

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Малышку назвали Беллой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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