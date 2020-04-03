В Ростовском зоопарке родились патагонские мары

3 Апр 2020 2020-04-03T08:44:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоопарке донской столицы появились на свет патагонские мары.

31 марта родителями стали самка Моника и самец Эрнест. Ранее они были привезены из зоопарка в Новосибирске.

- Чаще всего воспитанием детей занимаются только самки, но в этом случае все произошло иначе. К этому процессу подключился самец, - поделились своими наблюдениями сотрудники зоосада.

Стоит отметить, что Эрнест постоянно обнюхивает и облизывет малышей. Новоиспеченный отец все время следит, чтобы его потомство находилось рядом. Кроме того, при необходимости он их прячет за собой.

Патагонские мары по своей природе являются грызунами, которые питаются растительной пищей. Они активны в основном в ночное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовском зоопарке появилась на свет необычная пони.

Малышку назвали Беллой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU