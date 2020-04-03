2020-04-03T15:29:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирус нам не страшен: на Дону "яжемать" срезала все оградительные ленты на детской площадке

Видимо, женщине не понравилось, что теперь ее ребенок не может спокойно веселиться на аттракционах
Дадаян Давид
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Жительница Волгодонска срезала сигнальную ленту на детской площадкеЖительница Волгодонска срезала сигнальную ленту на детской площадкеФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В Волгодонске женщина с ребенок срезала все сигнальные ленты на детской площадке, которые коммунальщики установили на время карантина. Самоизоляция - это не про нее. "Яжемать" сняли на камеру жители соседних домов и выложили в социальные сети. Видео появилось в популярном городском сообществе 3 апреля.

На кадрах женщина уверенным шагом обходить периметр детской площадки и срезает все оградительные ленты. За ней бегает ее, ничего не подозревающий, ребенок. Малыш не понимает, что происходит, и играючи помогает маме справится с этой трудной задачей. На кадрах видно, что на такие действия некоторые реагируют весьма негативно. Соседи кричат на девушку, показывая свое несогласия с тем, что она, буквально, захватывает детскую площадку.

Женщина, которая снимает все происходящее на камеру, не скрывает своего удивления.

- Она видимо ничего не боится, - комментирует оператор.

Действительно, сигнальная лента появилась на детской площадке не просто так. Ее повесили в связи с режимом всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавируса в регионе. Абсолютное большинство жителей уже поняли, насколько важно оставаться дома, однако некоторые относятся к мерам предосторожности скептически.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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