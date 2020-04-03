2020-04-03T19:05:10+03:00
Общество

В Ростове изменилось расписание автобусов в аэропорт "Платов"

В ночное время автобусы совсем ходить не будут
Виктория Никитина
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В Ростове скорректировали расписание рейсовых автобусов в "Платов". Фото: правительство РОВ Ростове скорректировали расписание рейсовых автобусов в "Платов". Фото: правительство РО
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В расписание автобусов, ездящих по маршруту № 700 «Ростов-на-Дону – Грушевская (аэропорт «Платов»)» внесли коррективы. Они связаны с угрозой распространения коронавируса.

С Привокзальной площади автобусы будут отъезжать с 6:30 до 20:30 с интервалом в один час. Последний рейс будет осуществляться в 22:00. Из «Платова» транспорт будет курсировать с 9:00 до полуночи с интервалом в 1 час.

В ночное время в аэропорт на общественном транспорте добраться будет нельзя.

По возникающим вопросам обслуживания маршрута № 700 можно обращаться по круглосуточным телефонам:

- 8 (86350) 2-61-31, 8-989-622-77-35 (диспетчерская ООО «ДОН-Авто»);

- 8 (863) 253-57-27 (диспетчерская служба минтранса Ростовской области).

Напомним, что в аэропорту «Платов» отменены все международные рейсы и сокращено количество внутрироссийских рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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