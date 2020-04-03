2020-04-03T19:51:57+03:00
Общество

Для защиты от коронавируса ростовчане стали гулять в мусорных пакетах

Местные жители не из тех,кто привык подолгу сидеть дома
Виктория Никитина
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В Ростове местные жители вышли на прогулку в мусорных пакетах. Фото: соцсетиВ Ростове местные жители вышли на прогулку в мусорных пакетах. Фото: соцсети
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Изобретательные ростовчане нашли способ "незаметно" выйти на прогулку.

Коронавирус заставил дончан воспользоваться своей смекалкой. Так из-за введенного в регионе режима самоизоляции местные жители вышли на прогулку в мусорных пакетах. Двое молодых людей облачились в черные мусорные пакеты, завязали их на голове, а в дне проделали дырки для ног. В таком виде они передвигались по городу, изредка приседая, как будто являются настоящими мусорными пакетами. Их сфотографировали прохожие и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

- Когда гулять нельзя, но очень хочется. Маскировка уровень «мусорный пакет». На Садовой появились ходячие мусорные пакеты, - написал автор поста.

Пользователи изрядно повеселились посмотрев снимки. Они саркастично прибавили, что это подходит к концу только первая неделя изоляции.

- Посмотрим, что будет дальше. Люди начнут маскироваться под деревья и кусты, - пошутили фолловеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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