В Ростове молодая мать устроила прогулку своему малышу на крыше многоэтажки

3 Апр 2020 2020-04-03T20:27:42+03:00

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В донской столице молодая мамочка нашла выход для прогулки с ребенком.

Ростовчанка с коляской взобралась на крышу многоэтажки и устроила своему малышу прогулку на свежем воздухе. Возникает лишь один вопрос, каким же все-таки образом девушка затащила коляску на крышу. Такую прогулку с ребенком сфотографировали соседи и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

Пользователи по достоинству оценили такой выход из ситуации. Они написали что это достаточно интересная идея в наше непростое время.

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Для защиты от коронавируса ростовчане стали гулять в мусорных пакетах.

Местные жители не из тех,кто привык подолгу сидеть дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU