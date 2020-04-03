В Ростове молодая мать устроила прогулку своему малышу на крыше многоэтажки
В донской столице молодая мамочка нашла выход для прогулки с ребенком.
Ростовчанка с коляской взобралась на крышу многоэтажки и устроила своему малышу прогулку на свежем воздухе. Возникает лишь один вопрос, каким же все-таки образом девушка затащила коляску на крышу. Такую прогулку с ребенком сфотографировали соседи и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.
Пользователи по достоинству оценили такой выход из ситуации. Они написали что это достаточно интересная идея в наше непростое время.
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ИСТОЧНИК KP.RU