2020-04-03T20:27:42+03:00
Общество

В Ростове молодая мать устроила прогулку своему малышу на крыше многоэтажки

Прогулки сфотографировали соседи из дома напротив
Виктория Никитина
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Ростовская мамочка выгуляла ребенка на крыше. Фото: соцсетиРостовская мамочка выгуляла ребенка на крыше. Фото: соцсети
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В донской столице молодая мамочка нашла выход для прогулки с ребенком.

Ростовчанка с коляской взобралась на крышу многоэтажки и устроила своему малышу прогулку на свежем воздухе. Возникает лишь один вопрос, каким же все-таки образом девушка затащила коляску на крышу. Такую прогулку с ребенком сфотографировали соседи и выложили снимки в одном из местных пабликов соцсети.

Пользователи по достоинству оценили такой выход из ситуации. Они написали что это достаточно интересная идея в наше непростое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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