Невнимательно продавца обокрал рецидивист из Азова

3 Апр 2020 2020-04-03T22:06:31+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что 37-летний азовчанин в одном из магазинов воспользовался невнимательностью продавца и похитил смартфон стоимостью 14 тысяч рублей. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Обнаружив пропажу сотового, потерпевший незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Злоумышленник признал свою вину и сообщил, что телефон он продал, а вырученные деньги потратил. Позже стало известно, что мужчина уже был судим за кражу и незаконное хранение наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU