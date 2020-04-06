Пропавшую в разгар самоизоляции старушку разыскивают в Ростове

6 Апр 2020 2020-04-06T18:34:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице разыскивают пропавшую сутки назад женщину.

Валентина Иосифовна Глубокова в 15:00 ушла из дома вынести мусор вчера, 5 апреля.Отчаявшиеся родственники обратились за помощью в полицию, но до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Близкие бабушки сообщили, что у нее проблемы с памятью и она может не помнить, где живет.

- Пропала в Железнодорожном районе на Пржевальского 32. Может находиться в этом районе, а также Извилистой и Каширской, - сообщают близкие пропавшей в паблике «Ростов Главный» в соцсетях.

На момент исчезновения была одета в розовый берет-шапочку, серую осеннюю куртку, серо-голубую юбку и синие тапочки с мехом. С собой у нее было только красное мусорное ведро.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону дочери Галины 8-908-500-45-09.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области разыскивают пропавшего мужчину.

Уже три недели о его местонахождении нет никакой информации.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU