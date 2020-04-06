Алексей Логвиненко рассказал о первых оштрафованных за нарушение режима самоизоляции
В Ростове выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Сотрудники полиции выявили 178 ростовчан, которые нарушили ограничительные меры. На них были составлены административные протоколы по ст. 6.3 КРФ об АП.
- Все они нарушили ст. 10 ФЗ №52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологического благополучия населения», Постановления Правительства Ростовской области № 272 от 05.04.2020, при имеющейся угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, представляющей опасность для окружающих, сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
5 апреля стражи порядка на территории Советского района к административной ответственности привлекли троих граждан, которые нарушили предписанный режим самоизоляции. Они находились в общественном месте – не по месту проживания, не имея на то оснований. Протоколы уже переданы в суд для рассмотрения. Суд принял решение взыскать с каждого штраф в размере 15 000 рублей.
- В связи с этим напоминаю всем жителям нашего города о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции, - добавил Логвиненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU