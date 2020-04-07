Известного ростовского блогера задержали в донской столице из-за нарушения режима самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T21:27:08+03:00

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В донской столице полицейские задержали известного блогера Гаспара Авакяна.

Мужчина подозревается в нарушении режима обязательной самоизоляции. Хотя сам блогер своей вины не признает. Об этом ростовчанин сообщил на своей странице в соцсети Инстаграм.

Авакян обычно снимает видео о работе сотрудников ГИБДД. Он подмечает нарушения, а потом делает публикацию о них в интернете. Это он решил сделать и в этот раз. Молодой человек заявил, что у него есть удостоверение журналиста и редакционное задание.

- Гаспар начал задавать неудобные вопросы сотрудникам ДПС, из-за чего последние стали нервничать. Через 40 минут они его задержали, - говорится в сообщении.

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Он угрожал нарушителям правил дорожного движения распространением видео на YouTube.

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ИСТОЧНИК KP.RU