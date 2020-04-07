2020-04-07T21:27:08+03:00
Общество

Известного ростовского блогера задержали в донской столице из-за нарушения режима самоизоляции

Своей вины молодой человек не признает
Виктория Никитина
Поделиться:
Блогера Гаспара Авакяна задержали за нарушение режима самоизоляции. Фото: аккаунт Гаспара Авакяна в ВконтактеБлогера Гаспара Авакяна задержали за нарушение режима самоизоляции. Фото: аккаунт Гаспара Авакяна в Вконтакте
Изменить размер текста:

В донской столице полицейские задержали известного блогера Гаспара Авакяна.

Мужчина подозревается в нарушении режима обязательной самоизоляции. Хотя сам блогер своей вины не признает. Об этом ростовчанин сообщил на своей странице в соцсети Инстаграм.

Авакян обычно снимает видео о работе сотрудников ГИБДД. Он подмечает нарушения, а потом делает публикацию о них в интернете. Это он решил сделать и в этот раз. Молодой человек заявил, что у него есть удостоверение журналиста и редакционное задание.

- Гаспар начал задавать неудобные вопросы сотрудникам ДПС, из-за чего последние стали нервничать. Через 40 минут они его задержали, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство.

Он угрожал нарушителям правил дорожного движения распространением видео на YouTube.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Известного ростовского блогера задержали в донской столице из-за нарушения режима самоизоляции
Ростовский ЦБЖ предложил разнообразить самоизоляцию заведением домашнего питомца
Жители Ростовской области выгнали девушку-аллергика из магазина, приняв за больную коронавирусом
Из ростовского храма неизвестные выкрали икону
В Ростовской области ищут 66-летнего мужчину, который пропал два года назад
Работодатель оформил на ростовчанку кредит, когда она попыталась устроиться к нему фрилансером
Под Ростовом рецидивист угнал автомобиль у друга
В Ростовской области на улице Садовой при пожаре погиб пенсионер
В Ростове-на-Дону решился вопрос с земельным участком под строительство "Гандбол-Арены"
Свой прогноз развитию мирового рынка нефти дают эксперты ЮФУ
Банк России: мошенники придумали новую схему обмана владельцев пластиковых карт с помощью коронавируса
Донской регион обогнал Краснодарский край по сбору пшеницы
Хорошие новости: регоператоры ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» остаются на связи с жителями Ростовской области
Первая встреча: старшая дочь Валерия Карпина познакомилась с новорожденной сестрой
Индекс самоизоляции в Ростове-на-Дону резко вырос
Власти Ростовской области рассказали, сколько получат ветераны к 75-летнему юбилею Победы
Заключенные в Ростовской области смогут разговаривать с близкими по видеосвязи