2020-04-08T08:56:59+03:00
Общество

В донской столице составили более 800 протоколов за незаконную торговлю

И это только за минувшие три месяца 2020 года
Виктория Никитина
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Более 800 протоколов за незаконную торговлю составили в 2020 году. Фото: администрация РостоваБолее 800 протоколов за незаконную торговлю составили в 2020 году. Фото: администрация Ростова
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В Ростове за минувшие три месяца 2020 года на незаконной торговле попались 827 местных жителей.

Стоит отметить, что это 64% от всего объема прошлого года. В 2019 было составлено 1,2 тысячи протоколов за аналогичные нарушения.

В ходе рейдов была ликвидирована незаконная торговля на улицах Сержантова, где снесли 72 торговых палатки. А также на Конституционной, здесь было 28 незаконных торговых мест. В переулке Днепровский ликвидировали 68 торговых точек, на которые из них долгое время жаловались горожане.

Незаконные ярмарки перестали проходить и на улицах Зорге и Немировича-Данченко. Сейчас рассматривается вопрос увеличения количества законных ярмарок для местных товаропроизводителей.

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Работы начнутся уже завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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