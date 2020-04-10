На предстоящих выходных в донской столице может выпасть снег

10 Апр 2020 2020-04-10T09:11:14+03:00

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Донские синоптики предупредили ростовчан о возможном выпадении снега на предстоящих выходных.

Сегодня, 10 апреля, в дневные часы в городе воздух прогреется до +20 градусов, Временами может быть облачно, но, к счастью, без осадков. А уже ближайшей ночью начнутся дожди и температура опустится до +6 градусов.

Днем в субботу температура не поднимется выше +15 градусов, но дождь при этом идти не перестанет. Ночью столбик термометра опустится еще ниже - до +3 градусов. И в ночь с субботы на воскресенье ожидается снег с дождем.

В воскресенье осадки, к счастью, прекратятся и установится теплая облачная погода. Температура поднимется до +13 градусов. А в ночь на понедельник на Ростов опустятся заморозки, а температура упадет до -1 градуса.

Ко вторнику потеплеет до +19 градусов, а уже в ночь на среду снова ожидается снегопад.

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ИСТОЧНИК KP.RU