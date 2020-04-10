В Шахтах пенсионерка пырнула своего сына ножом

10 Апр 2020 2020-04-10T12:37:24+03:00

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В Шахтах Ростовской области 68-летняя пенсионерка чуть не убила своего собственного сына. Родственники нормально проводили время вместе, как вдруг разгорелся конфликт, который чудом не закончился трагедией. Происшествие случилось на улице Тюленина.

По данным собственного источника издания, мама вместе с сыном находились в одном доме. Время было обеденное - родственники общались, занимались своими делами. Внезапно начался конфликт - страсти накалились. Эмоции захлестнули 68-летнею пенсионерку. Она взяла кухонный нож, который лежал по-близости, и пустила его в ход. Женщина пырнула им своего 46-летнего сына в область живота.

Совсем скоро об этом узнали в полиции.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Ее допросили и отпустили под подписку о невыезде, - добавил источник.

Теперь пенсионерка будет дожидаться решения суда. Если ее вина будет доказана, он может отправиться в тюрьму или получить длительный условный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU