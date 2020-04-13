Татьяна Быковская: "31 сотрудник 6-ой больницы находится на изоляции"
13 апреля во время онлайн брифинга министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская прокомментировали ситуацию вокруг 6-ой больницы в Ростове, где была выявлена заболевшая коронавирусом. Быковская сообщила, что на данный момент многие врачи находится на карантине и проходят тестирование на наличие инфекции.
После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что некоторые сотрудники больницы не выполняли правила предосторожности. Из-за этого их всех отстранили от работы.
- На сегодняшний день 31 сотрудник 6-ой больницы находится в изоляции на первом этаже медицинского учреждения. К пациентам они не допускаются. Они не очень качественно выполняли предписанные санитарные правила, - сказала Быковская.
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ИСТОЧНИК KP.RU