Ростовчанин отомстил своему обидчику за оскорбление пулей в голову

14 Апр 2020 2020-04-14T09:12:44+03:00

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Ростовчанина осудили за смертельный выстрел в голову местного жителя. Решение вынес Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Его признали виновным по двум статьям «Покушение на преступление» и «Убийство».

В документах суда сообщается, что инцидент произошел в конце февраля 2019 года. Мужчина встретился со своим приятелем. Позже к ним подошел незнакомый подсудимому Керимову молодой человек. У незнакомца и друга обвиняемого возник конфликт. Мужчина попытался защитить приятеля, но агрессивный молодой человек его оскорбил. К счастью, несмотря на словесный поединок, в тот вечер мужчины мирно разошлись.

Но подсудимый сообщил, что не смог стерпеть публичное оскорбление и через два дня лично приехал к обидчику и потребовал извинений. Собеседник же своей вины не признал, и между мужчинами опять завязалась ссора. В конце концов Керимов решил отомстить обидчику по-крупному, он достал из кармана травматический пистолет и выстрелил своему оппоненту прямо в голову. Раненый был доставлен в больницу. Врачи зафиксировали причинение тяжкого вреда здоровью пострадавшего.

На тот момент Керимова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он был приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Но вскоре раненый парень скончался и дело было пересмотрено.

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Поводом для расправы стала месть.

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ИСТОЧНИК KP.RU